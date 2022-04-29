جبارين: أي محاولة لهدم الأقصى سيكون بعدها معركة تنهي الاحتلال

أكد نائب رئيس حركة حماس في الضفة الغربية وعضو مكتبها السياسي زاهر جبارين، مساء اليوم الجمعة، أن القدس المحتلة هي محور الصراع، وعاصمة لكل الشرفاء.

وقال جبارين خلال حديثه لقناة الأقصى: "القدس خط أحمر، وأي محاولة لهدم المسجد الاقصى، سيكون بعدها معركة تنهي الاحتلال".

وأضاف: "لن نسمح للاحتلال بأيّ تجاوز في القدس والمسجد الأقصى"، مجددا التأكيد على أنه لن يكون للاحتلال الإسرائيلي أيّ أمن أو استقرار ما دام محتل لفلسطين".

وذكر أن محور القدس لن يقف مكتوف الأيدي في حالة الاعتداء على المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن قطاع غزة استطاع أنّ يُركع الاحتلال الصهيوني في معركة سيف القدس رغم الحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين