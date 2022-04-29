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بالصور 220 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

29 ابريل 2022 . الساعة 23:10 بتوقيت القدس
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أدى قرابة 220 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 220 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح رغم اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين ومحاولاته عرقلة وصولهم للأقصى منذ فجر اليوم الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباحا المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت باتجاه المصلين، ما أسفر عن 13 اصابة بالاختناق والاعيرة المطاطية بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأجبر جنود الاحتلال المصلين على مغادرة المسجد الاقصى المبارك، واعتدوا عليهم في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة

وأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال ومنع المصلين من التوافد للمسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية: إن أكثر من 160 ألف مصلٍّ أدّوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس المحتلة

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