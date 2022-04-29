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خطاب مهم لرئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار غدا

29 ابريل 2022 . الساعة 22:11 بتوقيت القدس
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يلقي رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بغزة يحيى السنوار، خطاباً مهماً يوم غدٍ السبت، في ظل التطورات المهمة في الساحة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يبدأ الخطاب الساعة الخامسة عصرًا من مساء السبت، في مدينة غزة أمام العديد من النخب من أبناء الشعب الفلسطيني.

الجدير ذكره أن الخطاب يتزامن مع الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس، وفي وقت تشهد الساحة الفلسطينية تطورات متلاحقة، وانتهاكات متصاعدة للاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى، واستهداف لجنين ومخيمها، وبالتزامن مع يوم القدس العالمي.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #يحيىى السنوار

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