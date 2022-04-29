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بالصور مقاومون من القسام يوزّعون التمر والماء على الصائمين بمخيم جنين

29 ابريل 2022 . الساعة 22:05 بتوقيت القدس
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عناصر القسام يوزعون التمر والماء في مخيم جنين مساء اليوم الجمعة

وزع مقاومون من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، التمر والماء على الصائمين المتأخرين المارّين قرب مدخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها مواطنون قرب المكان وشاركوها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة انتشار عدد من مجاهدي القسام عند مدخل مخيم جنين وتوزيعهم الماء والتمر على الركاب المتأخرين عن منازلهم وقت أذان مغرب الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ويظهر في الفيديو توشح المقاومين بالعصبة الخضراء وبرفقتهم بنادق آلية رشاشة مع ارتداء الزي العسكري.

وأعرب مواطنون عن امتنانهم لمبادرة مجاهدي القسام تجاه الصائمين، وسط ترحيب كبير بهم وترديد الدعوات لهم بأن يحفظهم الله من جيش الاحتلال.

وفي منتصف أبريل الجاري، شارك عشرات المقاومين من أجنحة عسكرية مختلفة بينها كتائب القسام، في عرض عسكري، خلال حفل تأبين ثلاثة عشر شهيداً ارتقوا داخل المحافظة، وفي عمليات بالداخل المحتل.

ويثير ظهور مقاومين من فصائل المقاومة في مخيم جنين بشكل علني قلق أجهزة أمن الاحتلال رغم القبضة الأمنية المحكمة عليه والتنسيق الأمني الفعال مع السلطة الفلسطينية.

ويخوض مقاومون مسلحون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم بين حين وآخر أكثر من منطقة من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة لاعتقال من تصفهم بـ”المطلوبين”، حيث يترصد المقاومون آليات الاحتلال ويطلقوا عليها النار بكثافة.

وتصاعدت المقاومة المسلحة في جنين بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس” في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي الـ48.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #كتائب القسام

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