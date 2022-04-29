الإيسيسكو تدين اعتداءات الاحتلال على الأقصى والمصلين فيه

أدانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، التي تواصلت طيلة شهر رمضان المبارك مستهدفة حرمة المسجد وباحاته وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين فيه دون مراعاة مكانته في وجدان الأمة الإسلامية.

وأكد بيان صادر عن المنظمة، اليوم الجمعة، ضرورة وقوف الإنسانية أجمع في مواجهة هذه الاعتداءات التي تهدد هوية المناطق المقدسة وتطمس حقائقها التاريخية.

ودعت المنظمة إلى العمل على صون الحقوق التاريخية للمدينة المقدسة، وسعي الشعوب إلى تحقيق آمالها في عيش كريم يضمن حريتها ومستقبل أبنائها.

المصدر / فلسطين أون لاين