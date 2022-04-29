الاحتلال يرفض طلباً أردنياً بزيادة عدد حرّاس المسجد الأقصى

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، النقاب، عن رفض حكومة الاحتلال، طلباً أردنياً بزيادة عدد الحراس العاملين، في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الصحيفة العبرية، إن "إسرائيل اشترطت عرض أسماء المطلوب تعيينهم في هذا الموقع، كي يتسنى لها فحص ملفاتهم الأمنية، قبل الموافقة على الطلب".

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصدر فلسطيني من القدس، أن "الاحتلال يرفض السماح للحراس الجدد بالدخول لساحات المسجد الأقصى والانخراط في عملهم".

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف بالأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس.

وأمس، أشادت حركة حماس، بمجهودات الأوقاف الأردنية، والدور الذي تؤديه في خدمة المرابطين والمعتكفين بالمسجد الأقصى، بالرغم من التضييقات والملاحقات من سلطات الاحتلال عليهم.

وقال مسؤول مكتب شؤون القدس في "حماس"، هارون ناصر الدين، إن "هناك محاولات من قبل جهات عدة للتقليل من مواقف الأوقاف الأردنية ومجهوداتها، وخدماتها للمسجد الأقصى والدور الإيجابي".

وقال ناصر الدين إن "إخواننا في الأوقاف الأردنية يعملون جهدهم وحسب استطاعتهم لخدمة المرابطين في الأقصى".

المصدر / وكالات