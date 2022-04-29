مجلس الدولة الفرنسي يُعلق قرار حل "رابطة فلسطين ستنتصر"

أعلن مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الجمعة، تعليق مرسوم حل "رابطة فلسطين ستنتصر" الصادر في 9 آذار/ مارس الماضي عن وزارة الداخلية الفرنسية.

وأكد مجلس الدولة الفرنسي، أن المرسوم "ليس ضرورياً ولا مناسباً، ويُشكّل هجوماً لا يتناسب مع حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات، ونظراً لأن (رابطة فلسطين ستنتصر)، لا تُسبب أو تساهم في التمييز أو الكراهية أو العنف، ولأن مواقفها تجاه (إسرائيل) والصهيونية لا تُمثل طابعاً معادياً للسامية، وأنها دأبت دائماً على إدانة معاداة السامية، وأن حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تُشكّل وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي والحق في الاحتجاج".

واعتبرت "رابطة فلسطين تنتصر" في بيان لها، أن هذا القرار "يقوض دعاية اليمين المتطرف الصهيوني وحلفائه، وكل محاولاتهم لربط معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، وهو يؤكد من جديد على شرعية دعم الشعب الفلسطيني، وشرعية وجود رابطة فلسطين ستنتصر وأنشطتها المختلفة التي نُظمت على مدار ثلاث سنوات في مدينة تولوز، وأماكن أخرى".

وأكدت الرابطة "إصرارها وقدرتها على مواصلة نضالها بحرية، موجهة رسائل شكر إلى حملة مناهضة قرار حل رابطة فلسطين ستنتصر، والتي تضم أكثر من ثلاثين منظمة فرنسية، والعديد من المجموعات المناصرة في العالم على جهودها ودعمها الكبير في هذه المعركة القانونية التي خاضوها ضد قرار حل الرابطة، مؤكدين استمرارية التعبئة والأنشطة لإلغاء قرار حل الرابطة بشكل نهائي.

المصدر / وكالات