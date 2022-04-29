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في يوم القدس العالمي.. حماس: ستبقى القدس محور الصراع حتى التحرير

29 ابريل 2022 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
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رفع راية حماس في ساحات المسجد الأقصى

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن القدس ستبقى محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وأنَّ المساس بها دونه الأرواح والأنفس.

وأكدت الحركة في بيان صحفي في يوم القدس العالمي، تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، على أن جرائم الاحتلال لن تفلح في تنفيذ مخططاته في التهويد والتدنيس والتقسيم، قائلة: "نعاهد شعبنا وأمَّتنا أننا سنظل مدافعين عنها بالمقاومة الشاملة حتّى تحريرها من دنس الاحتلال". 

وأوضحت أن "يوم القدس العالمي يشكّل مناسبة مهمّة لأّمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، لتجديد عهد التضامن والدّفاع عن مدينة القدس المحتلة، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، وفتح الباب لمزيد من الدعم والمساندة وتعزيز صمود المقدسيين ورباطهم وجهادهم ضد آلة الحرب الصهيونية".

وقالت "حماس: "نبعث بتحية الفخر والاعتزاز، ونعرب عن شكرنا وتقديرنا لكلّ المواقف والأدوار التي تبذل في أمَّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، وفي مقدّمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تقف مع القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتدعم شعبنا المقاوم وتنصره بكل الوسائل".

ودعت أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مزيد من الاحتضان والدَّعم والمساندة لشعبنا وقدسنا وأقصانا بكلّ أشكال الدّعم والمساندة، حتى تحرير الأرض والأسرى والمسرى وزوال الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #يوم القدس العالمي

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