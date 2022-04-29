في كلمة حماس بيوم القدس العالمي.. الحية: الأقصى عنوان الصراع مع الاحتلال

أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، أن المسجد الأقصى هو عنوان الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحية في كلمة له في يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران، إن الصهاينة يريدون تدمير كل ما هو في فلسطين والمقدسات.

وأكد أن سكان القدس والمقاومة الفلسطينية تمكنوا من إفشال مخطط الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وإبعاد المسلمين والمسيحيين عن المدينة المقدسة.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية تقف بالمرصاد لمحاولات الاحتلال الصهيوني تقسيم المسجد الأقصى وسعيه الفاشل لحسم معركة القدس لصالحه من خلال تهويده.

وهاجم القيادي في حماس التطبيع الاحتلال، متهما المطبعين بأنهم "خائفين" وقال لهم "إننا هزمنا الجيش الصهيوني الذي تظنون أنه لن يقهر".

وخاطب الحية المشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي بالقول:" نطمئنكم على قوة الشعب الفلسطيني ونحن نملك الارادة والقرار الذي يتجه نحو تحرير فلسطين والقدس".

وتقدم بالشكر للجمهورية الإسلامية شعبا وقيادة وحكومة على "دعمها المستمر" للشعب الفلسطيني ومقاومته وإطلاق يوم القدس العالمي لتخليد ذكرى القدس والتأكيد المستمر على أهميته وموقعه في الصراع.

ودعا الأمة العربية والإسلامية، إلى تكثيف دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته وتضييق الخناق على الاحتلال وملاحقته سياسيا واقتصاديا وحقوقيا وقانونيا في الأوساط الدولية.

كما التقى الحية والوفد المرافق له، صباح اليوم الجمعة، مع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي وخطيب صلاة الجمعة بطهران محمد جواد حاج علي أكبري.

وتباحث الطرفان في هذا اللقاء التطورات على الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية اليومية في القدس والمسجد الأقصى، وشكر الحية الجمهورية الإسلامية على دعمها لفلسطين.

وأكد سلامي أن الجمهورية الإسلامية ستواصل دعمها للمقاومة والشعب الفلسطيني ولن تألوا جهدا على هذا الصدد.

المصدر / فلسطين أون لاين