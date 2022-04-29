خامنئي: فلسطين أضحت كلها مسرحًا للمقاومة وكيان الاحتلال يتخبط

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن الحضور الشعبي والجماهيري الحاشد في مسيرات يوم القدس العالمي، اليوم الجمعة، كان دفاعا حقيقيا عن القدس.

وقال خلال كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي، إن الشعب الفلسطيني المقاوم يستمد قوته من هذه المسيرات الجماهيرية.

وأضاف خامنئي، "أنه ما دام الكيان الصهيوني الغاصب يسيطر على القدس فإن كل أيام السنة تعتبر يوم القدس العالمي"، مشيرا أن الشباب الذين يقومون بعمليات تضحية أصبحوا درعا دفاعيا عن القدس.

وأشار أن اليوم نرى أمريكا تعاني من هزائم متلاحقة في الساحة السياسية، والكيان الصهيوني يتخبط في الساحة السياسية والعسكرية داخل شبكة معقدة من المشاكل، وأضاف "فالجلاد الذي كان على رأس الكيان الصهيوني في معركة سيف القدس ألقي في المزبلة".

ولفت خامنئي إلى أن الحراك الجهادي في أراضي 1948 والدفاع البطولي عن المسجد الأقصى والمناورات العسكرية في غزة تشير إلى أن فلسطين بأجمعها تبدلت إلى مسرح للمقاومة

وقال "إن الدجالين وأدعياء حقوق الانسان في أوروبا يتجاهلون جرائم الكيان الصهيوني بحق الأطفال والنساء".

وأكد خامنئي أن قوة المقاومة ستطيح بالكيان الصهيوني الغاصب بجهادها.

وتابع "المقاومة الفلسطينيين المستمرة تؤكد فشل أوسلو وحل الدولتين وصفقة القرن والتطبيع المذل، و70% من الفلسطينيين في العالم يطالبون قادتهم بفتح مواجهة عسكرية مع الكيان الصهيوني وهذا مؤشر هام جدا".

المصدر / فلسطين أون لاين