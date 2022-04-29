إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية ونابلس

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال التي تركزت شرق قلقيلية وجنوب وشرق نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن تسعة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتدت على مسيرة جماهيرية نظمها أهالي كفر قدوم بعد صلاة جمعة اليوم، تنديداً بالاستيطان واعتداءات الاحتلال المتصاعدة في القدس والضفة الغربية.

كما اندلعت، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن المواجهات اندلعت بعد أداء صلاة الجمعة عند جبل صبيح في بيتا، وأخرى في بيت دجن.

وذكرت مصادر محلية في نابلس، أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المئات من الشبان في بيتا وبيت دجن.

يشار إلى أن المواجهات تندلع أسبوعيا عند جبل صبيح، وفي قرية بيت دجن، لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة للاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح الاستيطان

المصدر / فلسطين أون لاين