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بالصور أكثر من 160 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

29 ابريل 2022 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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الصلاة في المسجد الأقصى بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، إن أكثر من 160 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى اليوم الجمعة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى توافد الآلاف من المواطنين من مناطق ومدن الضفة الغربية، والداخل المحتل عام 48 للصلاة في المسجد الأقصى.

ونشرت قوات الاحتلال الحواجز على مداخل المدينة، وفي الشوارع المؤدية إلى المسجد، فيما منعت القوات المتواجدة على حاجز قلنديا الآلاف من العبور والسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى.

كما واعتقلت عددا من المواطنين، واعتدت على آخرين بينهم صحفيون.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #القدس #رمضان #الاحتلال #صلاة الجمعة

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