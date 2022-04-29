ريال مدريد يستعد لمباراة حسم الدوري الإسباني بالفريق الرديف

توقعت صحيفة "أس" المقربة من أسوار الفريق الملكي أن لا يشارك ريال مدريد بمعظم لاعبيه الأساسيين في مواجهته مع ضيفه إسبانيول غد السبت والتي قد تحسم لقب الدوري الإسباني لصالحه.

ويحتاج "الميرنغي" إلى نقطة واحدة لحسم اللقب، وهذا يعني أن التعادل سوف يكون كافيا له لإطلاق الأفراح بالفوز بـ"الليغا" للمرة الخامسة والثلاثين بتاريخه، قبل أن يستعد للمواجهة الحاسمة مع مانشستر سيتي على أرضه والتي يحتاج فيها للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي "اللوس البلانكوس" مع "السيتيزنز" يوم الأربعاء القادم على استاد "سانتياغو برنابيو" في مباراة الإياب من نصف نهائي أبطال دوري الأوروبي، ولذلك يحتاج المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، إلى إراحة معظم نجوم الفريق الأساسيين حتى يكونوا جاهزين لتلك المواجهة بحسب صحيفة "أس".

ومن المتوقع أن يشارك هداف الفريق ونجمه، كريم بنزيما" في مواجهة إسبانيول بغية تحقيق المزيد من الأهداف والإنجازات، بينما سيغيب المدافع النمساوي ديفيد ألابا بداعي الإصابة والتي قد تمنعه أيضا عن المشاركة اللعب ضد مانشستر سيتي.

وسيغيب عن المباراة أيضا المدافع البرازيلي، إيدير ميلتاو، وزميله ناتشو بسبب تراكم الإنذارات، وبالتالي سوف يعاني "الميرنغي" من غياب معظم نجوم خط دفاعه وذلك في حالة عدم مشاركة الفرنسي، فيرلاند ميندي.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد سوف يحتفل بلقب الليغا في ساحة " سيبيليس " بالعاصمة مدريد، وذلك في حال حسم اللقب يوم السبت ضد إسبانيول.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن ريال مدريد سوف يحصل على الكأس على الفور في حال حسم اللقب يوم السبت.

وأضافت الصحيفة أن الفريق سوف يتجه نحو ساحة سيبيليس للاحتفال باللقب، ومن المتوقع حضور 25 ألف مشجع في الساحة المخصصة للاحتفالات.

ولفتت إلى أن احتفال الفريق بلقب الليجا لن يكون مبالغ فيه، ولن يبقى الفريق لساعات متأخرة، باعتبار أن الفريق لديه مباراة مصيرية ضد مانشستر سيتي.

المصدر / وكالات