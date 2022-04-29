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مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على مسجد حسن بك في يافا

29 ابريل 2022 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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شعارات عنصرية على حائط مسجد حسن بك في يافا

قالت مصادر فلسطينية في مدينة يافا (وسط الأراضي المحتلة عام 48)، إن مستوطنين يهوداً كتبوا الليلة الماضية، شعارات عنصرية على جدار مسجد "حسن بيك" بالمدينة.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين رسموا نجمتي داوود اليهودية على السور الشمالي للمسجد، وكتبوا شعارات "حي" إلى جانب إحدى النجمتين، والمراد بها "شعب إسرائيل حي"، وهي عبارة يرددها المستوطنون عادة.

وقال إمام وخطيب المسجد، الشيخ أحمد أبو عجوة: "تفاجأنا الليلة الماضية بهذا الاعتداء العنصري على مسجد حسن بك، والذي يأتي ضمن مسلسل طويل من الاعتداءات منذ النكبة وحتى اليوم".

وأضاف في تصريح صحفي أن "المسجد بتاريخه وموقعه يقض مضاجع الظالمين، ويذكّرهم بما يسعون لمحوه من هوية وتاريخ هذه البلاد والقضية الفلسطينية، ولذلك فإن المسجد كان ولا يزال مستهدفاً بشتى أنواع الاعتداءات".

وحمّل أبو عجوة شرطة الاحتلال المسؤولية الكاملة، موضحاً أن "دورية شرطة كانت تقف قرب المسجد، وتوقف السيارات، ورغم ذلك تم الاعتداء، ما يدل على وجود فشل ذريع من قبل الجهات المعنية، والتي من المفترض أن تقوم بحماية المصلين والمسجد".

وناشد إمام المسجد الأهالي بتكثيف الحضور للمسجد "الذي يعدّ من أهم المقدسات الإسلامية في المنطقة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #شعارات عنصرية #مسجد حسن بك

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