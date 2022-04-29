42 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى

أصيب نحو 42 مواطنا فلسطينيا خلال مواجهات صباح اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك.

ووفق جمعية الهلال الأحمر، فإن معظم الإصابات هي للمعتكفين في داخل المسجد الأقصى، حيث تم تقديم الاسعاف الأولي للمصابين ونقل 22 منهم لمستشفى المقاصد، أما باقي الاصابات فتم علاجها ميدانياً.

وأوضحت الجمعية أن معظم الاصابات اصابتهم في الجزء العلوي من الجسد ولا يوجد أي إصابات خطيرة.

وأشارت إلى أنه اقامت مستشفى ميدانيا في باب الاسباط للتخفيف على مستشفى المقاصد والتعامل مع الإصابات التي يمكن علاجها.

وكان هناك عدة انتهاكات من قوات الاحتلال منها منع الطواقم من الدخول للمسجد الاقصى في بداية المواجهات وإصابة أحد طواقم الهلال الأحمر والاعتداء عليه بالضرب.

المصدر / فلسطين أون لاين