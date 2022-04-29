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الطقس: أجواء خماسينية حارة وجافة خلال نهاية الأسبوع

29 ابريل 2022 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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يكون الجو اليوم، الجمعة، خماسينيا حارا إلى حار جدا وجافا مغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو خماسينيا مغبرا وحارا إلى حار جدا وجافا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول في ساعات المساء إلى غربية رطبة نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم/ساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا يتحول إلى مائج في ساعات المساء والليل.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بـ4 درجات مئوية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس #أجواء خماسينية

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