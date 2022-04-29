قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين في باحات الأقصى في الجمعة الأخيرة من رمضان

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع الاستعداد لصلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاه المصلين والمرابطين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وحاصرت قوات الاحتلال المرابطين في المصلى القبلي، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للمسجد وإسعاف الجرحى.

وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة فجر الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين