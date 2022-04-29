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أردوغان: تركيا والسعودية على أبواب عهد جديد

29 ابريل 2022 . الساعة 03:26 بتوقيت القدس
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن زيارته إلى المملكة العربية السعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة الصديقة والشقيقة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للرئيس التركي عبر تويتر، مساء الخميس، حول زيارته إلى السعودية.

ولفت أردوغان إلى أنه يجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.

وتابع "نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل: الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل ستصب في المصلحة المشتركة للبلدين.

وتأتي زيارة أردوغان في وقت تواجه تركيا أزمة مالية حادة دفعتها إلى طي صفحة الخلاقات مع خصومها، مثل مصر (وإسرائيل)، وخصوصًا دول الخليج الغنية بالنفط، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة خلال السنة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تركيا #السعودية #الاحتلال الإسرائيلي #مجمد بن سلمان

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