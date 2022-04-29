حماس تدين “التدخل الأمريكي” في الشأن الفلسطيني الداخلي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، التدخل الأمريكي في الشأن الفلسطيني الداخلي، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" بشأن دعم السلطة الفلسطينية.

وقال عضو قيادة إقليم غزة في حركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "بلينكن" حول مبررات دعم السلطة الفلسطينية هو تدخل سافر ومرفوض في شؤوننا الفلسطينية الداخلية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر قيادته، وليس بحاجة إلى وصاية خارجية.

وأكد نعيم أن هذه التدخلات من أهم أسباب استمرار الانقسام البغيض، والحيلولة دون إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بما يتواءم مع طموحات وتطلعات شعبنا.

وكان "بلينكن" صرح خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، "أنه من الضروري توفير الدعم للسلطة الفلسطينية، رغم مساوئها لأن البديل الوحيد لها هو حركة حماس"، على حد وصفه.

المصدر / فلسطين أون لاين