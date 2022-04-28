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حماس تشيد بمجهودات الأوقاف الأردنية في "الأقصى"

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حماس تشيد بمجهودات الأوقاف الأردنية في "الأقصى"

28 ابريل 2022 . الساعة 23:17 بتوقيت القدس
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أشادت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بمجهودات الأوقاف الأردنية، والدور الذي تؤديه في خدمة المرابطين والمعتكفين بالمسجد الأقصى، رغم التضييقات والملاحقات من سلطات الاحتلال عليهم.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، في تصريح نشره الموقع الرسمي للحركة، إن "هناك محاولات من قبل جهات عدة للتقليل من مواقف الأوقاف الأردنية ومجهوداتها، وخدماتها للمسجد الأقصى والدور الإيجابي".

وأضاف ناصر الدين أن "إخواننا في الأوقاف الأردنية يعملون جهدهم وحسب استطاعتهم لخدمة المرابطين في الأقصى".

وأشار إلى أن "هناك عشرات الإبعادات بحق العاملين والحراس التابعين للأوقاف الأردنية، وإصابات بين حراس الأقصى أثناء دفاعهم عن المسجد ووقوفهم بوجه المحتل والمستوطن".

وأكد ناصر الدين أن "الأوقاف الأردنية نفذت العديد من البرامج الدينية لإحياء الاعتكافات بالمسجد الأقصى، والقيام بكل الخدمات المطلوبة في ساحة المسجد وداخله للزوار والمرابطين".

وأضاف أن "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وقطعان المستوطنين، هو محاولة تثبيت التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى".

وبيّن عضو المكتب السياسي أن صمود أهلنا في القدس والمرابطين أحبط مخططات الاحتلال، مطالباً أن يواصل المرابطون دفاعهم عن المسجد الأقصى وإفشال هذه المحاولات.

ودعا إلى مواصلة الرباط، خاصة في الخامس من أيار/مايو القادم، للتصدي لما يسمى بعيد الاستقلال المزعوم وإقامة الكيان المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #الأوقاف الأردنية

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