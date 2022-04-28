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المصادقة على بناء 31 وحدة استيطانية في قلب الخليل

28 ابريل 2022 . الساعة 22:01 بتوقيت القدس
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مستوطنات إسرائيلية

رفضت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، التماساً تقدمت به جمعية "السلام الآن" وبلدية الخليل، بمنع السماح ببناء مبنيين في منطقة الخليل القديمة، وتشمل 31 وحدة سكنية استيطانية.

وقال موقع "واي نت" العبري، إن هذه الخطوة تعتبر إنجازاً مهماً جدًا للمستوطنين، حيث ستقام في ما يسمى مجمع "حزقيا" الاستيطاني في الخليل.

وبدأت هذه الخطة بالتنفيذ منذ عدة سنوات، قبل أن يتم تجميدها مؤقتًا، إلا أن "المحكمة العليا" رفضت الالتماس المقدم بشأنها، ما يعني السماح باستكمال بناء 31 وحدة استيطانية.

وهذا المخطط ضمن خطة أكبر تتضمن بناء 60 وحدة استيطانية تشمل سوق الجملة في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #مستوطنات #استيطان

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