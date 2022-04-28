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الاحتلال يفرج عن رائد كنعان وضرار جاموس بعد 19 عاما في الأسر

28 ابريل 2022 . الساعة 21:56 بتوقيت القدس
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الأسيران المحرران كنعان وجاموس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسيرين رائد كنعان (45 عاماً) وضرار جاموس (42 عاماً) من بلدة زيتا جماعين-نابلس، بعد قضائهما 19 عاماً في سجونها.

واستقبلت جماهير حاشدة المحررين كنعان وجاموس في بلدة زيتا جماعين عقب الإفراج عنهما من سجن "مجدو"، وسط أهازيج المقاومة وزغاريد الفرح بتحررهما وعودتهما سالمين.

والمحرر كنعان (44 عامًا) اعتقل عام 2003، وحكمت عليه محكمة الاحتلال العسكرية بالسجن 19 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال وإطلاق النار على مواقع عسكرية.

فيما اعتقل جاموس بتاريخ 30/4/2003م، وخضع لتحقيق عسكري قاس لثلاثة أشهر، وبعد عامٍ من الاعتقال أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية بحقه حكمًا نهائياً مدته 19 عاما، بعد أن وجهت له تهمة إطلاق نار على مواقع تابعة لجيش الاحتلال وتنفيذ عمليات مقاومة نوعية ضده.

وحرم الأسير جاموس من حقه في زيارة عائلته لثلاث سنوات متتالية نتيجة تعرضه للعزل الإنفرادي، كما وحرم من حقه في وداع والده قبل مواراته الثرى عقب أشهر قليلة من اعتقاله.

ورغم مرارة الأسر، إلا أنه استطاع مواصلة تعليمه، وحصل في عام 2021م على شهادة الماجستير في الدراسات الإقليمية من جامعة القدس ضمن مسار الدراسات الإسرائيلية وبتقدير جيد جدا.

بدوره، هنأ القيادي في حركة حماس نادر طوافطة المجاهدين كنعان وجاموس بالإفراج عنهما من سجون الاحتلال، سائلا الله تعالى أن يتقبل منهما جهادهما وصبرهما، وأن يعجل بالفرج عن سائر الأسرى عما قريب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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