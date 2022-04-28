بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا

اقترح البيت الأبيض الخميس استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن حرب روسيا لهذا البلد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن من شان ذلك ان يسمح "بتحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق (بأوكرانيا) جراء العدوان الروسي".

يمثل هذا الاقتراح تصعيدا في الموقف الغربي ضد موسكو، وينتظر أن يترافق مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة جديدة لكييف.

قدمت الولايات المتحدة أسلحة لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير. ويسعى البيت الأبيض للحصول على تمويل كاف من الكونغرس ليتمكن من تمديد تلك المساعدة حتى تشرين الأول/أكتوبر.

في ما يتعلق بالعقوبات، صادرت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن أصولا روسية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، بينها نحو 7 مليارات من الكماليات المملوكة لأوليغارشيين (يخوت وأعمال فنية وعقارات ومروحيات)، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

أما الولايات المتحدة فقد "فرضت عقوبات على سفن وطائرات تزيد قيمتها عن مليار دولار ومنعت تنقلها، فضلا عن تجميد مئات الملايين من الدولارات من أصول النخبة الروسية في حسابات أميركية".

وخلال الشهر الحالي، وافقت إسبانيا على طلب أميركي لمصادرة يخت فاخر بقيمة 90 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبرغ القريب من الرئيس فلاديمير بوتين.

قال البيت الأبيض إنه من المقرر أن يتحدث جو بايدن الخميس الساعة 10,45 صباحا (14,45 ت غ) لمناقشة "دعم الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم وحريتهم ضد حرب روسيا الوحشية".

المصدر / وكالات