غزة/ أدهم الشريف:

هدد اتحاد الموظفين العرب بالتصعيد ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد إجازة عيد الفطر، بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالب الاتحاد وتنفيذ اتفاقيات سابقة بينهما.

وبيَّن أمين سر الاتحاد محمد شويدح، أن أونروا لم تلتزم باتفاق مسبق مع الاتحاد برعاية الدول المضيفة ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، وينص على إعادة مستحقات مالية خصمت من رواتب الموظفين.

وأشار شويدح لصحيفة "فلسطين"، إلى أن أونروا لم تعيد المستحقات المجتزأة للموظفين جميعهم، واكتفت بإعادتها تدريجيًا.

وذكر أن أونروا لم تلتزم كذلك ببند اتفقت عليه مع الاتحاد مسبقًا، ويتعلق بتثبيت جميع الشواغر بحيث لا يزيد عدد موظفي المياومة عن 7.5 بالمئ حسب اتفاق بيروت 2019، مع احتساب سنوات الخدمة لموظفي المياومة عندما يتم تعيينهم على وظائف دائمة.

ومن البنود التي لم تلتزم بها أونروا، ما يتعلق بالعلاوة السنوية التي تمَّ تجميدها.

وطالب الاتحاد جميع الموظفين بالاستعداد لنضال نقابي كبير بما فيها المسيرات الغاضبة لجميع الموظفين في كافة الأقاليم والذي سيصل حتمًا للإضراب المفتوح إذا ما استمرت الإدارة بتعنتها ومواقفها الحالية.