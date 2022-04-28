قاسم: الحشود بالأقصى تأكيد على مواصلتها الدفاع عن المقدسات

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الحشود المهيبة التي شاركت في إحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان في المسجد الأقصى، "تأكيد جديد على أن المعركة على هوية المسجد الأقصى محسومة لصالح شعبنا، وأن هوية المسجد كانت وستبقى إسلامية عربية فلسطينية، وأن الجماهير ستحرس وتحمي هذه الهوية الخالدة".

وشدد قاسم في تصريح اليوم الخميس، على أن هذا الحضور العظيم في المسجد الأقصى برغم كل العراقيل والمعيقات التي وضعتها المؤسسات الصهيونية؛ هي أحد تعبيرات الاصرار الفلسطيني على الدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن جماهير القدس والضفة الغربية والداخل المحتل ستواصل القيام بواجب الدفاع عن المقدسات برغم الهجمة الاحتلالية عليهم.

وتابع، أن "المعركة هي حول جوهر الصراع المتمثل بمدينة القدس ولا مجال للتراجع في الدفاع عنها".

المصدر / فلسطين أون لاين