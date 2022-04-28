الحرس الثوري: الكيان الصهيوني يقترب من الزوال

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويقترب من الزوال التام في القريب العاجل، بعد فشل المخططات الرامية لتعزيز قوة هذا الكيان وتوفير أمنه".

وعدّ "الحرس الثوري" في بيان بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "تقديم أي مبادرة مساومة مع الكيان الصهيوني خیانة سافرة لن تغتفر"، منتقدا "تطبيع دول عربية، العلاقات مع الكيان القاتل للأطفال".

وشدد على أن "استمرار الانتفاضة واتساع نطاقها وانتشار عدم الأمن في مركز الكيان الغاصب للقدس يمكن اعتبارها من الهواجس التي تقض مضاجع هذا الكيان المهزوز وحماته".

المصدر / فلسطين أون لاين