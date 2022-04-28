نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد من عيادة "معتقل الرملة" إلى مستشفى "تل هشومير".

وقال نادي الأسير في بيان مقتضب، اليوم الخميس، إن تدهورا جديدا طرأ على حالته الصحية، حيث يواجه وضعا صحيا خطيرا.

وبدأت الحالة الصحية لأبو حميد بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين إصابته بورم على الرئة، وتمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله حينها إلى معتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.

ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ بتلقيها.

يذكر أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري برام الله، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالمؤبد سبع مرات و(50 عاما).

المصدر / فلسطين أون لاين