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الاحتلال يُبعد 5 شبان عن الأقصى ويفرض عليهم غرامات

28 ابريل 2022 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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الإفراج عن يحيى جبارين شرط الإبعاد عن الأقصى ودفع غرامة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد خمسة شبان، عن المسجد الأقصى المبارك، ودفع غرامات مالية، وذلك بعد الإفراج عنهم اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشبان: حمدي كستيرو، وبراء الطويل، وحسام الزعانين، وقررت إبعادهم عن الأقصى لمدة شهر، ودفع 500 شيقل، لكل واحد منهم.

وفرضت سلطات الاحتلال على الشبان ما يسمى بـ"كفالة الطرف الثالث"، أي في حال تم خرق الإبعاد سيتم دفع غرامة مالية بقيمة ألف شيقل.

كما أفرجت سلطات الاحتلال، عن الشاب يحيى جبارين من أراضي الـ48، شرط الإبعاد عن الأقصى لمدة شهر، وعدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرامة مالية بقيمة ألف شيقل.

وأفرج الاحتلال كذلك عن الشاب إسماعيل محيسن، شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى ومنطقة باب العامود ودفع غرامة مالية .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #أسرى #الاحتلال الإسرائيلي

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