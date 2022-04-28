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ناصر الدين: الجموع الغفيرة بالأقصى تثبت قدرتها على حمايته

28 ابريل 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة حماس ورئيس مكتب شؤون القدس بالحركة هارون ناصر الدين، اليوم الخميس، أن الجموع الغفيرة التي صلت الليلة الماضية في المسجد الأقصى، تثبت أنها قادرة على حمايته والدفاع عنه.

ودعا ناصر الدين أهالي القدس والداخل المحتل، إلى مواصلة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، باقي أيام شهر رمضان وخلال عيد الفطر.

وعبّرت حركة حماس، عن فخرها بحشود شعبنا المهيبة في ليلة السابع والعشرين من رمضان، داعية إلى استمرار الرباط والمشاركة الواسعة في فجر الجمعة العظيم.

وأشادت الحركة في بيان لها، بالحشود الجماهيرية التي تجاوزت ربع مليون مرابط من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين أحيوا ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في مشهد وطني مهيب، يؤكد أن لفلسين وفي القلب منها القدس والأقصى، رجالا ثابتين على عهد الوفاء والتضحية والنضال.

وتزين المسجد الأقصى المبارك الليلة الماضية، بنحو 250 ألف مصل قدموا من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، لإحياء ليلة السابع والعشرين منن رمضان في رحابه.

وفي مشهد مهيب ملأت جموع المصلين باحات المسجد الأقصى ومصلياته، فيما خصص صحن قبة الصخرة للنساء.

وزحف الفلسطينيون نحو المسجد الأقصى، وتخطوا الحواجز والمعيقات التي وضعها الاحتلال أمام أهالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #حماس #القدس #هارون ناصر الدين

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