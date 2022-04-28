فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُبعد 5 شبان عن الأقصى ويفرض عليهم غرامات

لقاء سرِّي جمع "عباس" ورئيس (الشاباك) في ذروة مواجهات "الأقصى"

المالية: صرف (200) شيقل لـ 7362 موظف من زكاة الفطر

ناصر الدين: الجموع الغفيرة بالأقصى تثبت قدرتها على حمايته

مطالبة بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير المسن "الخيري"

سرايا القدس تعلن دخول طائرة "جنين" المُسيرة الخدمةَ العسكرية

الأوقاف بغزّة: إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في العراء

قِصةُ مثل.. أشأم من البسوس

تسع وتسعون نعجة ونعجة اختباراً لنبي الله داوود

رمضان "رهط".. لمة عائلية ممتدة وعادات بدوية أصيلة

إعلان تيك توك داخلي

مطالبة بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير المسن "الخيري"

28 ابريل 2022 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
...

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية، بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير الإداري المسن بشير الخيري من مدينة البيرة، والبالغ من العمر (80 عاماً)، وتحتجزه سلطات الاحتلال بمعتقل "عوفر".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الأسير خيري بتاريخ 29 أكتوبر 2021، وقُدمت بحقه لائحة اتهام بزعم المشاركة في أنشطة "منظمة غير قانونية"، وبعدها صدر قرار من محكمة الاحتلال بالإفراج عنه لعدم ثبوت أي تهمة موجه ضده، ليحول للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بذريعة وجود "ملف سري".

وأضافت أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، كان قد حاول مؤخراً التفاوض مع الأسير خيري، لإجباره على الاعتراف بلائحة الاتهام الموجه ضده، وفي المقابل إنهاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه وعدم تجديده، لكن المعتقل خيري رفض عرض الاحتلال رفضاً قاطعاً من حيث المبدأ.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى سيشرعون بخطوات تصعيدية احتجاجية، في حال تم تجديد الاعتقال الإداري للأسير خيري الذي ينتهي اليوم، وقد يصل ذلك إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام.

يشار إلى أن "خيري" أسير سابق اعتقل سابقاً خمس مرات، وأمضى داخل السجون ما يزيد عن 17 عاماً ما بين أحكام فعلية وأوامر اعتقال إداري، بدءاً من عام 1968 حتّى اليوم، كما تعرض للإبعاد لمدة خمس سنوات، وحرم من السفر لفترات طويلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#سجون الاحتلال #بشير الخيري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة