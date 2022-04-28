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الأوقاف بغزّة: إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في العراء

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الأوقاف بغزّة: إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في العراء

28 ابريل 2022 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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صلاة عيد الفطر في قطاع غزة - أرشيف

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزّة، اليوم الخميس، أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443 هـ، والتي ستكون في الساحات العامة والمصليات المكشوفة على مستوى محافظات قطاع غزّة، والبالغ عددها 189 مصلى.

وقالت الوزارة في تصريحٍ صحفي: "إن إقامة مثل هذه المصليات تأتي إحياءً لسنة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام والتي تحقق المقاصد الشرعية من إظهار الفرح والترابط والوحدة والقوة".

وذكرت أنّ صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستقام في تمام الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة صباحًا، حسب التوقيت الصيفي للمسجد الأقصى المبارك وفي الأماكن التي حددتها الوزارة في كل محافظة من محافظات قطاع غزّة.

وأكدت أنّها أنهت استعداداتها لإقامة صلاة العيد في العراء.

وللاطلاع على أماكن صلاة العيد التي حددتها الوزارة على مستوى محافظات القطاع: انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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