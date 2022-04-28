نقل الأسير عواودة إلى المستشفى إثر "تدهور خطير" في صحته

أعلنت مؤسسة حقوقية تدهور الوضع الصحي للأسير الفلسطيني خليل عواودة، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ 57 يوماً على التوالي؛ رفضاً لاعتقاله الإداري.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، اليوم الخميس: إن "سلطات الاحتلال أقدمت الليلة الماضية على نقل الأسير عواودة بشكل عاجل من عيادة (سجن الرملة) إلى أحد المستشفيات المدنية التابعة لها".



وأضاف: أن "هذه الخطوة اتخذت بعد تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي للأسير عواودة".



ويخوض عواودة إضراباً عن الطعام منذ 57 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري من قبل قوات الاحتلال.



يشار إلى ان المعتقل عواودة (40 عاما) من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، متزوج وأب لأربعة أطفال، وكان قد أمضى سابقا 12 عاما في سجون الاحتلال، منها خمس سنوات في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2016.



و"الاعتقال الإداري" هو حبس بأمر عسكري يصدره الاحتلال الإسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد.



وتعتقل سلطات الاحتلال إدارياً، نحو 650 فلسطيني، من بين قرابة أربعة آلاف و600 أسير في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين