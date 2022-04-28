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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الخميس 28 أبريل

28 ابريل 2022 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة في الضفة الغربية.

ففي الخليل جنوباً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنًا من بلدة حلحول، شمال مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية: "إنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن صابر محمد الزماعرة من منطقة باب العمود، بعد إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى".

ومن جنين شمالاً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنًا من المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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