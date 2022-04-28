الإعلان عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في فلسطين

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، صباح اليوم الخميس، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام. 1443هـ.

وقال المفتي محمد حسين، في بيانٍ صحفي: "إنّ موعد صلاة عيد الفطر لهذا العام هو الساعة 6.25 دقيقة صباحًا، حسب التوقيت الصيفي".

ودعا المواطنين إلى زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكرًا المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم.

يُذكر أنّ صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

المصدر / فلسطين أون لاين