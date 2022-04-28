فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استمرار منصور عباس في ائتلاف حكومة بينيت.. خيانة وخطيئة سياسية

رسالة فلسطين في ليلة القدر

من دروس الصراع حول الحرم القدسي

المسجد الأقصى.. تصعيد الاقتحام وكبح المواجهة

استباق الأحداث

زبارقة: منصور عباس يواصل ارتكاب خطيئته وعليه مغادرة ائتلاف حكومة الاحتلال

التهديد بتطبيق قرارات "المركزي".. السلطة تُلوِّح بـ "مسدس فارغ"

الضفة الغربية ساحة حرب حقيقية

الشهيد مساد يحمي بدمائه والد منفذ عملية "ديزنغوف"

عائلة الأسير "أبو الهيجا".. نموذج للتضحية فداءً للوطن

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يعتدي على المصلين في "الأقصى" صباح اليوم

28 ابريل 2022 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
...
جانب من اعتداءات الاحتلال على المصلين في "الأقصى"

أصيب عشرات المصلين بالاختناق، فجر الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المصلين في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
 
ووبحسب وكالة "قدس برس" نقلاً عن شهود عيان، فإن قوات الاحتلال هاجمت المصلين بالغاز؛ بعد انتهاء ليلة القدر وأداء صلاة الفجر من شهر رمضان في "الأقصى".


وأضاف الشهود: أن "القوات استخدمت طائرة مسيرة في إطلاق الغاز المسيل للدموع صوب المصلين للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع"، بينما قدمت طواقم الإسعاف المنتشرة في ساحات المسجد الأقصى الإسعافات الأولية للمصلين المصابين ميدانياً.

وكانت مسيرة حاشدة قد انطلقت في صحن قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى، عقب أداء صلاة فجر اليوم، رُفعت خلالها أعلام فلسطين والرايات، ورُددت هتافات نصرة للأقصى.

يُذكر، أنه شارك أكثر من نصف مليون مصلٍّ ليلة أمس في إحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ26 من شهر رمضان الفضيل.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #قوات الاحتلال #ليلة القدر #الاعتداء على المصلين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة