الاحتلال يعتدي على المصلين في "الأقصى" صباح اليوم

أصيب عشرات المصلين بالاختناق، فجر الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المصلين في ساحات المسجد الأقصى المبارك.



ووبحسب وكالة "قدس برس" نقلاً عن شهود عيان، فإن قوات الاحتلال هاجمت المصلين بالغاز؛ بعد انتهاء ليلة القدر وأداء صلاة الفجر من شهر رمضان في "الأقصى".



وأضاف الشهود: أن "القوات استخدمت طائرة مسيرة في إطلاق الغاز المسيل للدموع صوب المصلين للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع"، بينما قدمت طواقم الإسعاف المنتشرة في ساحات المسجد الأقصى الإسعافات الأولية للمصلين المصابين ميدانياً.



وكانت مسيرة حاشدة قد انطلقت في صحن قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى، عقب أداء صلاة فجر اليوم، رُفعت خلالها أعلام فلسطين والرايات، ورُددت هتافات نصرة للأقصى.



يُذكر، أنه شارك أكثر من نصف مليون مصلٍّ ليلة أمس في إحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ26 من شهر رمضان الفضيل.

المصدر / فلسطين أون لاين