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بالصور ربع مليون مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

28 ابريل 2022 . الساعة 05:47 بتوقيت القدس
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ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في الأقصى (الأناضول)

أحيا قرابة 250 ألف مصل، الأربعاء، ليلة القدر، في باحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، رغم تشديدات الاحتلال الإسرائيلي وعراقيله.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان مقتضب، إنّ "ما يقارب 250 ألف مصل يحيون ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

ودعت دائرة الأوقاف في بيان آخر، المصلين الذين يحيون ليلة القدر داخل باحات المسجد الأقصى، إلى الالتزام بالإرشادات، من بينها مساعدة رجال ونساء النظام والكشافة واتباع التعليمات.

وقال عُبادة سُميرة، أحد المصلين الذين يحيون ليلة القدر، داخل المسجد الأقصى، إنّ الأجواء داخل باحات المسجد الأقصى، اتسمت بالروحانية والهدوء".

وأشار سميرة إلى "عدم وجود أي مشاكل أو اشتباكات بين الشرطة والمصلين".

وذكر أن "كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى، شهدت ازدحاما بالمصلين، لكن المسؤولين عن النظام تكفلوا بتنظيم الدخول وإقامة الصلوات داخل باحات المسجد".

وفجر الجمعة الماضي، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى بمدينة القدس، ما أسفر عن مواجهات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 57 منهم، بينها إصابتان خطيرتان.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات "الأقصى"، جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد، تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الخميس، بعد أن استمر أسبوعا.

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المصدر / الأناضول
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