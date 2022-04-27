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حماس تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

27 ابريل 2022 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع بمحيط العاصمة السورية دمشق، في وقت متأخر من يوم االثلاثاء.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة: "نستنكر الهجوم الإرهابي الذي نفذه العدو الصهيوني ضد الأراضي السورية وارتقاء شهداء بسبب قصف الاحتلال".

وأكد قاسم أن "العربدة الصهيونية ضد الأمة لن يوقفها إلا مقاومة شاملة تتوحد فيها طاقاتها وقواها الحية على مواجهة المشروع الصهيوني وسلوكه العدواني".

يُشار إلى أن وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أعلنت صباح الأربعاء، ارتقاء 4 جنود وجرح 3 آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ضد بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.

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#حماس #سوريا #قصف

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