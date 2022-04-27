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الثوابتة: المقاومة هي الحل الأمثل لدحر الاحتلال عن أرضنا

27 ابريل 2022 . الساعة 21:20 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، اليوم الأربعاء، إن المقاومة هي الحل الأمثل لدحر الاحتلال عن أرضنا، فهذه المقاومة هي التي انتصرت للقدس وحي الشيخ جراح العام الماضي.

وأضاف الثوابتة في كلمةٍ له خلال فعاليات يوم القدس العالمي، والتي جاءت تحت شعار "القدس هي المحور"، أن "شعار اليوم ينسجم مع حالة العنفوان الثوري الممتدة على طول خط المواجهة مع الاحتلال الصهيوني".

وبين أن كل المنطقة أصبحت ساحات اشتباك بعد معركة "سيف القدس"، واليوم نقول بأنّ القدس هي المحور.

ووجه الثوابتة التحية إلى شهداء شعبنا الفلسطيني، خلال مراحل النضال مع الاحتلال الصهيوني، وخاصةً الذين قضوا خلال الفترة الأخيرة في محافظات الوطن.

وطالب بوضع دعم واسناد في أهلنا ومقدساتنا في مدينة القدس، ضمن الأولويات الوطنية، مشددا على أن دعم القدس وأهلنا فيها يعتبر واجباً أخلاقياً وانسانياً ووطنياً.

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#غزة #يوم القدس العالمي

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