الثوابتة: المقاومة هي الحل الأمثل لدحر الاحتلال

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، اليوم الأربعاء، إن "المقاومة هي الحل الأمثل لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرضنا (.. ) فالمقاومة هي التي انتصرت للقدس والأقصى وحي الشيخ جراح قبل نحو عام من الآن".

وأضاف الثوابتة في كلمة له خلال فعاليات يوم القدس العالمي بمدينة غزة، والتي جاءت تحت شعار "القدس هي المحور"، أن "شعار اليوم ينسجم مع حالة العنفوان الثوري الممتدة على طول خط المواجهة ضد الاحتلال الصهيوني ومخططاته".

وبين أن "المنطقة كلها أصبحت ساحات اشتباك بعد معركة سيف القدس"، مشددا على أن دعم مدينة القدس يعد واجباً أخلاقيا ووطنيا يشارك فيه الجميع.

ووجه الثوابتة التحية إلى شهداء شعبنا الفلسطيني خلال مراحل النضال المختلفة مع الاحتلال، خاصةً الذين قضوا خلال الفترة الأخيرة.