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مساء اليوم

بالفيديو قائد حرس الثورة الإيرانية يتحدث لأول مرة بمهرجان جماهيري في غزة

28 ابريل 2022 . الساعة 03:25 بتوقيت القدس
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اللواء سلامي

يُلقي قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي كلمة  بمناسبة يوم القدس العالمي، خلال مهرجان تنظمة اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في غزة.

وتعد كلمة اللواء سلامي هي الأولى التي يتحدث بها خلال مهرجانا جماهيريا ينظم في فلسطين المحتلة، حيث يطل اللواء سلامي بكلمة متلفزة إلى جانب قيادة المقاومة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تبدأ كلمة اللواء سلامي الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 28 إبريل.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #إيران #مقاومة #يوم القدس العالمي

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