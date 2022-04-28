يُلقي قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، خلال مهرجان تنظمة اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في غزة.

وتعد كلمة اللواء سلامي هي الأولى التي يتحدث بها خلال مهرجانا جماهيريا ينظم في فلسطين المحتلة، حيث يطل اللواء سلامي بكلمة متلفزة إلى جانب قيادة المقاومة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تبدأ كلمة اللواء سلامي الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 28 إبريل.

قائد حرس الثورة الإيرانية يتحدث لأول مرة بمهرجان جماهيري في غزة pic.twitter.com/UDcWBNW6mW — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 28, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين