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"اوفتشا" يؤكد دعم بلاده لحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

28 ابريل 2022 . الساعة 00:08 بتوقيت القدس
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أكد ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السلطة الفلسطينية اوليفر اوفتشا، اليوم الأربعاء، دعم بلاده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وديمقراطية ومتواصلة جغرافيًا.

وقال اوفتشا في تصريحات صحفية، "نحن نقدم الدعم للشعب الفلسطيني بشكل يومي ليتمكن من بناء مؤسساته نحو إقامة الدولة".

وفيما يتعلق بتصعيد الإحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا خلال شهر رمضان، أكد أوفتشا إدانة بلاده لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرًا إلى أن المانيا تتابع ما يحصل على الأرض ببالغ القلق.

وقال أوفتشا: "تواصلنا مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك حكومة الاحتلال لتهدئة الأوضاع والعودة إلى النهج السلمي".

وفي سياق منفصل، أوضح أوفتشا أن ألمانيا ستستضيف مجموعة عمل الموازنة والإصلاحات المالية في مؤتمر لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، بناء على دعوة تسلمتها من النرويج بصفتها ميسّر اللجنة، مشيرًا إلى أهمية حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#ألمانيا #الشعب الفلسطيني

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