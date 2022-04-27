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"متابعة العمل الحكومي" تصادق على جملة قرارات

27 ابريل 2022 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، ناقشت خلالها عدد من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واطلعت على خطة عمل المؤسسات الحكومية استعدادا لعيد الفطر.

واعتمدت اللجنة، محضر اجتماع لجنة شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وهنأت لجنة متابعة العمل الحكومي شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، بقرب حلول عيد الفطر السعيد، ودعت جماهير أمتنا لإحياء يوم القدس العالمي، وتأكيد ارتباطهم بالقدس وفلسطين بوصفها قضية العرب والمسلمين المركزية.

وجددت اللجنة، دعوتها للرباط والاعتكاف بالمسجدين الأقصى والإبراهيمي، للدفاع عنهما وإحباط محاولات الاقتحام.

وقررت اللجنة صرف المخصص المالي لدعم البلديات قبل عيد الفطر السعيد، كما قررت إقرار أيام عطلة عيد الفطر السعيد، على أن تبدأ صبيحة يوم الأحد الموافق 01/05/2022م، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 04/05/2022م.

وصادق اللجنة على صرف مبلغ (140 ألف شيقل) لصالح هيئة المعابر والحدود، بغرض تطوير وتحسين العمل بصالة الوصول في معبر رفح البري، وتنفيذ مشروع تسهيل وضبط الحركة على المعابر في قطاع غزة.

وكلفت وزارة المالية بتوفير صيانة جهاز تفتيت الحصى في مستشفى الشفاء، وصادقت على توفير شبكة إنارة كاملة لشارع الرشيد بمدينة خان يونس.

وقررت اعتماد منهجية متابعة خطة التنمية للأعوام 2022-2024، كما صادقت على سياسات العمل لقطاع رعاية وكفالات الأيتام.

ووافقت على إحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم، كما أقرت اعتماد معايير تصنيف شركات النظافة المقدمة للخدمات في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

ووافقت اللجنة على تسوية عدد من تعديات الأراضي في العشوائيات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #لجنة متابعة العمل الحكومي

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