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الأونروا تصرف دفعات مالية للمنازل المُدمّرة خلال عدوان 2021

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الأونروا تصرف دفعات مالية للمنازل المُدمّرة خلال عدوان 2021

27 ابريل 2022 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، عن صرف دفعات مالية جديدة لأصحاب المنازل المُدمّرة جراء العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي.

وقالت الأونروا في تصريح صحفي، لقد تم "تحويل دفعات مالية للبنوك في قطاع غزة، تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي ليتم دفعها لـ 69 عائلة ممّن تضرّرت منازلهم بشكل كامل خلال عدوان مايو الماضي، وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار منازلهم المدمرة".

وأضافت "تم تحويل 0.34 مليون دولار أمريكي ليتم دفعها كمساعدات نقدية لـ 137 عائلة ممّن تضرّرت منازلهم بشكل جزئي لتمكينهم من إصلاح منازلهم."

ودمّر الاحتلال الإسرائيلي قرابة 1500 وحدة سكنية بشكل كامل خلال العدوان في مايو 2021، وتعرّضت 15 ألف وحدة سكنية للتدمير الجزئي، إضافة إلى أضرار في البُنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الأونروا #الاحتلال الإسرائيلي

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