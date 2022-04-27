"منظمات الهيكل" المزعوم تدعو إلى "اقتحام كبير" للأقصى

جددت منظمات "الهيكل المزعوم"، اليوم الأربعاء، دعوتها إلى تنظيم اقتحام جديد للمسجد الأقصى، وذلك بعد الإخفاق المدوي في مسيرة الأعلام الاستيطانية بمدينة القدس المحتلة.

ودعت "منظمات الهيكل" إلى ما وصفته "الاقتحام الكبير للمسجد الأقصى، في يوم ما يسمى "الاستقلال"، والمقرر يوم الخميس بعد القادم".

وحددت الجماعات الاستيطانية ما بين الساعة 7:00 و11:00 صباحا، وبين الساعة 13:00 و14:30 ظهرا، موعدا للاقتحامات الجديدة.

وكانت الجماعات الاستيطانية تنوي إقامة مسيرة أعلام بالقدس المحتلة، وذلك في رابع الأيام التي يقتحم فيها المستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية من جنود الاحتلال، فيما يعرف بـ"عيد الفصح"، إلا أن تهديدات المقاومة الفلسطينية دفعت حكومة الاحتلال إلى عدم السماح بهذه المسيرة.

واندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال والمستوطنين، الذين حاولوا تنظيم المسيرة، متهمين قيادة الاحتلال بالانصياع للمقاومة الفلسطينية والاستسلام لها.

المصدر / فلسطين أون لاين