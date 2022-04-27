فرنسا.. القضاء يحقق بتسريب بيانات شخصية لمسلمين ومقربين منهم

فتحت النيابة العامة في باريس، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا في تسريب بيانات شخصية خاصة بمسلمين مقيمين في فرنسا وبشخصيات ومؤسسات مقربة منهم.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال الصحفي طه بوحفص، إن النيابة العامة، فتحت تحقيقا أوليا بحق موقع "Fdesouche" الذي سرّب بيانات متعلقة بمسلمين في فرنسا وشخصيات ومؤسسات مقربة منهم.

وجاءت الخطوة من قبل النيابة العامة، إثر تقدم محامي الصحفي بوحفص، في سبتمبر/ أيلول 2021، بشكوى باسم 100 ضحية ممن سرب الموقع المذكور بياناتهم الشخصية ونشرها بشكل غير قانوني.

وكان بوحفص قد كشف في سبتمبر/ أيلول الماضي، عملية تسريب الموقع اليميني المتطرف، لبيانات شخصية تعود لمسلمين ومقربين منهم في فرنسا.

وتضمنت القائمة التي نشرها الموقع المذكور، بيانات حول أسماء مسلمين في فرنسا ومهنهم وآرائهم السياسية، وشملت القائمة أيضًا اسم بوحفص ومراسل الأناضول في فرنسا فيزا بن محمد.

المصدر / الأناضول