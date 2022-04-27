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تعطل خدمة الإنترنت في مدن فرنسية إثر "أعمال تخريبية"

27 ابريل 2022 . الساعة 15:25 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية تعطل خدمة الإنترنت في عدد من مدن البلاد، اليوم الأربعاء، إثر أضرار طالت البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية على خلفية أعمال تخريب مجهولة المصدر.

وقالت الوزارة إنه "تم إبلاغها بمشكلة قطع أنابيب قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة"، بحسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.

من جهتها، أشارت الشركة المشغلة "فري"، في تغريدة، إلى تعرض بنيتها التحتية "لأضرار" بسبب "أفعال تخريبية متعددة طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وساعات الصباح".

وفي السياق، أكدت شركة "فري" أنه تم احتواء الأضرار وأنها أصبحت محدودة.

بدورها، أكدت شركة الاتصالات "SFR" حدوث "قطع متعدد في الألياف الضوئية حول مدن ليون ومنطقة إيل دو فرانس"، لافتة إلى أن مصدرها "غير معروف".

ولم تعلن السلطات الفرنسية حتى الساعة (12:00 توقيت غرينيتش) مزيدا من التفاصيل حول الحادث أو ملابساته.

المصدر / الأناضول
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#فرنسا #الانترنت

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