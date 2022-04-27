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أبو عصب: اعتقالات انتقامية في القدس لتنغيص الفرحة

27 ابريل 2022 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
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اعتقالات الاحتلال تصاعدة خلال أيام شهر رمضان في القدس المحتلة ( صورة أرشيفية)

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، نحو 25 شابًا مقدسيًا بعد اقتحام منازل بعضهم، أو استدعاء آخرين للتحقيق.

وأفاد رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، أمجد أبو عصب في تصريح صحفي، بأنّ سلطات الاحتلال شنّت حملة استدعاءات للتحقيق واعتقالات عقب اقتحام منازل المقدسيين اليوم، شملت 25 حالة اعتقال.

وأضاف أنّ الشبان عُرض بعضهم على محكمة صلح الاحتلال، منهم من تمّ تمديد اعتقاله حتى الجمعة، وآخرون حتى الأحد، إلى جانب شبان ما زالوا ينتظرون عقد جلساتهم خلال اليوم.

وأوضح أبو عصب أنّ هدف الاعتقالات "احترازي"، فالاحتلال لا يريد للشبان المشاركة في ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان، ومساعدة الناس في هذه الأيام المباركة.

وأكد أنّ الاحتلال اعتدى على الفلسطينيين ونغّص عليهم فرحتهم بذكرى الإسراء والمعراج، لذلك لا يُريد أن يتكرّر هذا الأمر مُجدّدًا خاصة وأنّ معتكفي ليلة القدر أضعاف أيّ مناسبة أخرى.

وأشار إلى أنّ الاحتلال دائمًا ما يعمل على تنغيص الفرحة من خلال الاعتقال وكيفية الضرب الذي يتعرّض له المعتقل، وكذلك سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

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#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #أمجد أبو عصب

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