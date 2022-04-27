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الاحتلال يجرف أراضي وينصب خياما جنوبي الخليل

27 ابريل 2022 . الساعة 13:48 بتوقيت القدس
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شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعمليات تجريف بطول 7 كيلومترات في تجمعات "جنبا، والحلاوة، والمركز"، تمهيدا لإحكام الإغلاق على "مسافر يطا"، جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، في بيان صحفي، إن "قوات الاحتلال نصبت عددا من الخيام العسكرية في عدة تجمعات وخرب في مسافر يطا، وذلك ضمن خطتها المتواصلة لتشديد الخناق على المواطنين، وللحيلولة دون وصول العمال إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948".

ومسافر يطا؛ مجموعة من 19 قرية، ويتعرض المزارعون فيها لانتهاكات واعتداءات مستمرة من قبل جيش الاحتلال، الذي يستهدف أراضيهم ومزروعاتهم وممتلكاتهم، لاسيما في المناطق المحاذية للمستوطنات في الضفة الغربية.

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