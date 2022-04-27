الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عامين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عامين، ليضغط على الطلب على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1893.70 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1898.60 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في شركة سيتي إندكس «من الواضح أن 1900 دولار هو مستوى محوري لجلسة اليوم، النظر إلى أبعد من ذلك لا يبدو مثالياً في الوقت الحالي مع ارتفاع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في 25 شهراً».

وظل الدولار عند أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى للجائحة ويتجه صوب تحقيق أفضل شهر منذ عام 2015، مدعوماً باحتمالية الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتدفقات عليه كملاذ آمن والتي أثارها تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

أقل جاذبية

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الأخرى. كما يُنظر إلى العملة الأميركية على أنها منافس قوي للذهب على وضع الملاذ الآمن خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وقال سيمبسون، إن الأنباء الواردة من روسيا قدمت بعض الدعم للذهب يوم الثلاثاء حيث سعى المستثمرون إليه كملاذ آمن، لكن الأزمة الأوكرانية لم تكن داعماً في الآونة الأخيرة للسبائك كما كانت قبل بضعة أسابيع، ومن غير المرجح أن يستمر الطلب بسببها خلال الأسبوع.

وقالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة، إنها أوقفت إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا لعدم دفعهما ثمن الغاز بالروبل، وهو أقوى رد من الكرملين حتى الآن على العقوبات التي فرضها الغرب بشأن الصراع في أوكرانيا.

وانخفضت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي المستثمرين إلى التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية واللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار الأميركي والسندات الحكومية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.43 دولار للأوقية وخسر البلاتين 1.3 بالمئة ليهبط إلى 920.23 دولار. كما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2183.36 دولار.

المصدر / وكالات