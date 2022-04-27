فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تشييع الشهيد أحمد مساد في جنين وسط هتافات مؤيدة للمقاومة

إعدام رجل معاق ذهنيا بسنغافورة

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير المصاب نور الدين جربوع

فياريال يرفع "شعار التحدي" قبل مواجهة ليفربول

الاحتلال يفرج عن 6 صيادين اعتقلهم ببحر رفح أمس

غزة.. صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة غدًا

حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

المالية بغزة: صرف رواتب المياومة عن شهر فبراير غداً

قاضي واسط.. وجاحد الوديعة

كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

إعلان تيك توك داخلي

حماس نعته ودعت للتصدي للاحتلال واعتداءاته

بالصور تشييع الشهيد أحمد مساد في جنين وسط هتافات مؤيدة للمقاومة

27 ابريل 2022 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
...
جانب من تشييع الشهيد الشاب أحمد مساد في جنين

شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الأربعاء، الشهيد أحمد مساد (18 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجراح خطيرة، أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية بمدينة جنين.

وانطلق موكب تشييع الشهيد مساد من مستشفى ابن سينا بمخيم جنين، وتوجه إلى عائلته لإلقاء نظرة الوداع، في مسقط رأسه ببلدة برقين جنوب جنين، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالثأر.

بدورها، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الشهيد مساد، مضيفة أننا "نشد على أيادي المقاومين والشباب، الذين تصدوا ببطولة لإرهاب الاحتلال واعتداءاته المتواصلة".

وأكدت حماس أن الاقتحامات الهمجية وحملة الاعتقالات في مخيم جنين وقباطية، والاعتداء على منزل القائد الأسير جمال أبو الهيجا واعتقال نجله عاصم، لن تكسر إرادة شعبنا، بل ستزيده إصراراً على استمرار الثورة نحو الحرية وانتزاع الحقوق الوطنية المسلوبة.

ودعت الشباب الثائرين، في كلّ الميادين، وعلى امتداد المدن والقرى المحتلة، إلى مساندة جنين، والوقوف صفاً واحداً لكسر هذه الهجمة الصهيونية، ومواصلة التصدّي لها بكل قوّة وبسالة حتّى دحر الاحتلال.

photo_2022-04-27_11-09-25.jpg


photo_2022-04-27_11-09-24.jpg


photo_2022-04-27_11-09-23.jpg


photo_2022-04-27_11-09-23 (2).jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#شهيد #جنين #تشييع شهيد #أحمد مساد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة